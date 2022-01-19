Шахты, Ростовская область, , 08:43 — REGNUM В Ростовской области задержали трёх подростков, подозреваемых в хулиганстве, совершённом группой лиц (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СКР.

Поджигатель T S

Следователи полагают, что 11 января трое подростков 16 и 17 лет, надев маски, с помощью двух бутылок с горючей смесью подожгли вывеску кальянной на проспекте Победа Революции в Шахтах. В результате собственнику заведения причинён ущерб. Хулиганы скрылись, однако вскоре были задержаны полицией.

Следователи проверяют причастность подростков к совершению других преступлений. В ближайшее время злоумышленникам изберут меру пресечения.