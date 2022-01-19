Кишинёв, 19 января, 2022, 08:43 — ИА Регнум. В Молдавии полный курс вакцинации, по данным на 18 января, прошли 1 001 014 человек. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро статистики.

Zdrav.khv.gov.ru Вакцинация

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По данным ведомства, в стране привили около 29% населения. Самые высокие показатели вакцинации были в группе от 70 до 79 лет.

Всего с учетом первичной и «бустерной» вакцинации в Молдавии использовали 1 855 176 доз различных вакцин. Прививали население в центрах вакцинации, а также с помощью мобильных бригад.

Стоит отметить, что прививочная кампания в Молдавии началась 2 марта 2021 года. В начале осени темпы вакцинации упали. В республике применяли препараты «Спутник V», Pfizer, Sinopharm, Sinovac и Janssen.