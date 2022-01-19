Уфа, 19 января 2022, 08:43 — REGNUM Три человека, в том числе два ребенка, пострадали в результате опрокидывания автомобиля в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным происшествиям.
Утром 19 января спасатели Дюртюлинского района получили информацию о том, что рядом с деревней Нижнеалькашево автомобиль Lada Niva съехал в кювет.
В результате этого дорожно-транспортного происшествия пострадали три человека, в том числе девочка 2010 года рождения и мальчик 2009 года рождения.
Сотрудники спасательного ведомства деблокировали пострадавших и передали сотрудникам скорой помощи. После осмотра медиков, пострадавшие были доставлены домой.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в снежный плен попали четыре автобуса с детьми.