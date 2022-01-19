Южно-Сахалинск, 19 января, 2022, 08:40 — ИА Регнум. На Сахалине завершилось следствие по уголовному делу в отношении 43-летнего жителя Южно-Сахалинска, которого обвиняют в совершении убийства с особой жестокостью, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном СУ СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

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Обвиняемый присоединился к компании, в которой был 27-летний потерпевший. Мужчины на улице Западной Южно-Сахалинска распивали алкоголь, используя вместо стола багажник автомобиля. Сильно напившийся потерпевший начал проявлять агрессию к окружающим, возник конфликт. Затем он уснул в салоне автомобиля. Злоумышленник предпринял попытку поджечь бензобак машины, но один из присутствующих помешал ему и отвел в сторону. Но обвиняемый не успокоился, вернулся на место, засунул в бензобак пакет и поджёг его. Автомобиль вспыхнул. 27-летний мужчина, спящий в салоне, скончался на месте.

Дело направлено для рассмотрения в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, по подозрению в убийстве задержана жительница города Пласта (Челябинская область).