Вашингтон, , 08:38 — REGNUM Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин показал второй результат в своей карьере по очкам, набранным в 40 матчах сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 19 января сообщается на сайте лиги.

Александр Овечкин Nhl.com

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Овечкин набрал 55 очков в 40 матчах сезона 2021/22. На его счету 27 голов и 28 результативных передач.

Отмечается, что только один раз Овечкин за 40 матчей смог отметиться большим количеством результативных действий. Это было в сезоне 2009/10, когда он за 40 матчей набрал 64 (30+34) очка.

Напомним, «Вашингтон» победил «Виннипегом» в овертайме со счётом 4:3.

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