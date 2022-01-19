Берлин, 19 января, 2022, 08:49 — ИА Регнум. Германское правительство должно не только не мешать, но даже подтолкнуть реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2». Политизация проекта ставит под угрозу энергоснабжение Европы, полагает депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии», член комитета бундестага по вопросам энергетики и климата Штеффен Котре.

Nord-stream2.com «Северный поток-2»

По его словам, разные стороны, руководствуясь различными мотивами, пытаются смешать важность энергоснабжения Европы с геополитическими интересами. Однако проект «Северный поток — 2» прежде всего экономический и энергетический.

«Использование его в качестве орудия для достижения других политических целей является неправильным и ставит под угрозу энергоснабжение Европы», — заявил Котре, отвечая на запрос ТАСС.

Он добавил, что правительство ФРГ тормозит сертификацию газопровода, хотя должно, наоборот, ускорить реализацию проекта. Такие действия идут на пользу только третьей стороне — США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Германии Кристине Ламбрехтпризвала не связывать экономический проект СП-2 с темой Украины.

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