Москва, 19 января 2022, 08:37 — REGNUM Возможные новые санкции Соединенных Штатов не окажут существенного влияния на кредитоспособность российских банков. Об этом заявил руководитель группы рейтингов финансовых институтов Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Валерий Пивень.
По его словам, санкции, вероятно, будут касаться как ограничений операций самих банков, осложняющих их работу на зарубежных рынках, так и штрафов в адрес их контрагентов, которые по цепочке могут затрагивать достаточно широкий круг компаний.
Он уточнил, что наиболее существенным образом возможные санкции окажут влияние на деятельность российских нефинансовых компаний.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский президент Владимир Зеленский во время встречи с двухпартийной делегацией Конгресса США заявил, что против России необходимо подготовить превентивный пакет санкций, чтобы защитить Украину от готовящейся «агрессии».
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