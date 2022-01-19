Москва, 19 января, 2022, 08:37 — ИА Регнум. Возможные новые санкции Соединенных Штатов не окажут существенного влияния на кредитоспособность российских банков. Об этом заявил руководитель группы рейтингов финансовых институтов Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Валерий Пивень.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

По его словам, санкции, вероятно, будут касаться как ограничений операций самих банков, осложняющих их работу на зарубежных рынках, так и штрафов в адрес их контрагентов, которые по цепочке могут затрагивать достаточно широкий круг компаний.

«Я не думаю, что это приведёт к существенному влиянию на кредитоспособность российских банков: они достаточно давно работают в режиме санкций и пока справляются с их давлением», — сказал Пивень.

Он уточнил, что наиболее существенным образом возможные санкции окажут влияние на деятельность российских нефинансовых компаний.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский президент Владимир Зеленский во время встречи с двухпартийной делегацией Конгресса США заявил, что против России необходимо подготовить превентивный пакет санкций, чтобы защитить Украину от готовящейся «агрессии».

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