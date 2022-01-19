Ростов-на-Дону, , 08:37 — REGNUM В Ростовской области на участке трассы М-4 «Дон» в результате массового ДТП погибла женщина, сообщили ИА REGNUM в донском управлении ГИБДД.

ДТП Pixabay.com

Трагедия случилась в Красносулинском районе 18 января. Водитель Mitsubishi Lancer, предположительно, не выдержала боковую дистанцию и столкнулась с большегрузом DAF. Оба водителя вышли осмотреть повреждения легкового автомобиля, когда их сбил водительHyundai Accent. Водителя Mitsubishi Lancer от удара отбросило под движущийся в попутном направлении грузовой автомобиль Volvo. Женщина погибла на месте. Водитель большегрузаDAFполучил травмы и был доставлен в больницу.

По факту ДТП проводится проверка.