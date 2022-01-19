Барнаул, , 08:35 — REGNUM В Алтайском крае обнародованы итоги защиты проектов кандидатов в Молодежный парламент Алтайского края (МПАК). Как сообщает 19 января сайт Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС), депутатами нового, шестого созыва по итогам конкурса стали 15 человек.

Молодежь. Советский плакат

В их числе 10 победителей конкурса: Андрей Березовиков, Анна Ведлер, Светлана Власова, Ксения Гольцман, Айдар Ербалин, Анастасия Кузеванова, Марина Плотникова, Анна-Мария Инганес-София Феличи фон Райхенбах-Панкевич, Валерия Филатова, Дарья Шлык.

Пять участников конкурса прошли в МПАК по партийной квоте (от каждой партии, представленной в АКЗС): Виктория Анищенко («ЕР»), Артем Гауэрт («Коммунисты России»), Виктор Дряхлов (КПРФ), Никита Столповский (ЛДПР), Захар Торычев («СР»). Напомним, еще 69 депутатов направляются в состав МПАК по представлению муниципалитетов. Организационная сессия МПАК пройдет 3 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2021 2020 года молодежный парламент Барнаула, не замеченный ранее в публичных заявлениях, на своей странице в соцсети «В Контакте», заявил, что критиковать депутата Госдумы РФ Валентину Терешкову за предложение «обнулить» президентские сроки Владимира Путина как минимум «непатриотично».

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