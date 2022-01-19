Барнаул, 19 января 2022, 08:35 — REGNUM В Алтайском крае обнародованы итоги защиты проектов кандидатов в Молодежный парламент Алтайского края (МПАК). Как сообщает 19 января сайт Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС), депутатами нового, шестого созыва по итогам конкурса стали 15 человек.

Молодежь. Советский плакат
Молодежь. Советский плакат

В их числе 10 победителей конкурса: Андрей Березовиков, Анна Ведлер, Светлана Власова, Ксения Гольцман, Айдар Ербалин, Анастасия Кузеванова, Марина Плотникова, Анна-Мария Инганес-София Феличи фон Райхенбах-Панкевич, Валерия Филатова, Дарья Шлык.

Пять участников конкурса прошли в МПАК по партийной квоте (от каждой партии, представленной в АКЗС): Виктория Анищенко («ЕР»), Артем Гауэрт («Коммунисты России»), Виктор Дряхлов (КПРФ), Никита Столповский (ЛДПР), Захар Торычев («СР»). Напомним, еще 69 депутатов направляются в состав МПАК по представлению муниципалитетов. Организационная сессия МПАК пройдет 3 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2021 2020 года молодежный парламент Барнаула, не замеченный ранее в публичных заявлениях, на своей странице в соцсети «В Контакте», заявил, что критиковать депутата Госдумы РФ Валентину Терешкову за предложение «обнулить» президентские сроки Владимира Путина как минимум «непатриотично».

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