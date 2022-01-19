Ульяновск, 19 января, 2022, 08:35 — ИА Регнум. В Ульяновске на Крещение Господне не зарегистрировано происшествий в местах массовых омовений. Об этом сообщает администрация областного центра. В Ульяновском районе возле монастыря окунулся в прорубь губернатор Алексей Русских.

Instagram.com Скриншот со страницы губернатора Ульяновской области Алексея Русских

По данным мэрии, в ночь с 18 на 19 января, когда празднуется Крещение Господне, на места санкционированных купаний пришли 5067 верующих, из них 1849 совершили омовение.

В администрации сообщают, что самыми массовыми стали места купания на Волге в районе кафе «Роза ветров» и на Свияге возле университета, где в проруби окунулись соответственно 316 и 303 человека.

В крещенскую ночь на местах массовых купаний дежурили 355 человек — врачи, спасатели, правоохранители, чиновники и дружинники.

«Происшествий на местах праздничных омовений и забора святой воды не зафиксировано», — говорят в мэрии.

Отметим, что омовение также совершил губернатор Алексей Русских, который выбрал прорубь на территории монастыря в селе Комаровка Ульяновского района. Глава региона на своей странице в «Инстаграме» сообщил, что окунается «уже лет 20», и «каждый раз это помогает набраться сил на год вперёд».

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области на Крещение было оборудовано более 70 мест массового купания, в том числе восемь — в Ульяновске.