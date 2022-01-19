19 января 2022 | Время чтения 3 мин

Наталья Хомутова, , 09:43 — REGNUM Принятый депутатами Госдумы сразу во втором и третьем чтениях законопроект о наказании для педофилов вызвал разные мнения у пользователей соцсетей. Большинство из них эмоциональные и категоричные: «Педофилам — смертная казнь!»

Тициан. Наказание Марсия(Снятие кожи живьем)

Информресурсы отмечают, что Госдума отклонила поправку о смертной казни. Пожизненно будут сажать тех, кто повторно совершил преступление против половой неприкосновенности ребенка, и педофилов, которые совершили это преступление впервые, но против нескольких детей. Также максимальное наказание предполагается для преступника, если сексуальное насилие сопровождалось другим тяжким или особо тяжким преступлением против личности (например, к таким относится убийство).

Между тем во многих комментариях люди говорят о том, что для педофилов должна быть только смертная казнь.

«Если вина доказана, а уж тем более, если это повторный рецидив, должна быть смертная казнь. Недостойны эти сволочи жить!» — считает Юлия М., разместив свое мнение в одном из пабликов в соцсети «ВКонтакте».

Тюрьма © ИА REGNUM

»Расстреливать таких надо, а не на пожизненное», — вторит Мария К.

«И зачем их кормить и поить на наши налоги?» — вопрошает другой комментатор в Instagram.

Люди недоумевают по поводу того, что максимальное наказание предусмотрено для рецидивистов.

«Зачем давать шанс сделать это ещё раз. Что за льгота?» — задают вопрос в Instagram-аккаунте «Новости Оренбурга».

«Один ребёнок никак не аргумент. Ужас…» — шокирован другой пользователь соцсети.

«С 5 января не сплю ночами. Как можно этих извергов оставлять в живых. Почему в правительстве к ним относятся лояльно?» — оставила вопросы Василина.

Люди заявляют о намерении создать петицию и настаивать на максимальном наказании для педофилов при первом преступлении, не дожидаясь повторного зверства.

«Если вина доказана на 100%, никаких вторых сроков. Сразу пожизненно! Что это за государство, если не заботится о своих детях?!» — удивляется подписчик паблика «Новости Оренбурга».

«Нет слов… Неужели мало одного ребенка, будут ждать повторных. Наши депутаты забыли, что и у них есть дети, внуки?» — поддерживает его другой пользователь интернета.

В ряде случаев люди предлагают кастрировать извращенцев, отмечая, что в некоторых странах есть такая практика.

«Важно понимать, что это больные люди. Это не лечится, держать их в тюрьме нет смысла всю жизнь, есть химическая кастрация как выход», — оставлен комментарий в интернете.

Шприц jochenpippir

Вместе с тем, отбросив эмоции, некоторые комментаторы, трезво оценивая ситуацию, говорят о том, что возможны ошибки, коррупция при расследовании дел о сексуальном насилии и в судах, в результате которых в пожизненном заключении могут оказаться невинные люди.

«Вроде бы всё правильно. Но! Совсем не ясно с критериями. Взрослый мужчина может случайно задеть девочку, не причинив ей абсолютно ничего плохого и совершенно не предполагая какие-то домогательства. А богатое воображение девочки может придумать что угодно. И наше правосудие учитывает каприз одной несовершеннолетней девочки и отвергает аргументы мужчины. В другом случае преступник, который изнасиловал и надругался из низменных побуждений. Вроде случаи абсолютно непохожие — «земля и небо». Но только не для наших следователей и судей. У них другие критерии. Если обвиняемый пошёл на сделку со следствием, признал себя виновным — маленький срок. Не признал себя виновным — большой срок. А вот почему обвиняемый, который на самом деле ничего плохого не сделал, должен признавать себя виновным в том, что «придумали» следователи — за пределами нормального понимания. Сажать преступников-педофилов, конечно, надо. Но не менее важно, чтобы у нас была честная правоохранительная система, работающая не только на своё благополучие», — выразил мнение комментатор на площадке 59.RU.

«Разоблачить» педофила сейчас тренд. На таких делах делают карьеры», — делает вывод еще один интернет-пользователь.