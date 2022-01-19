Вашингтон, , 08:34 — REGNUM Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на первое место в бомбардирской гонке Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 19 января сообщается на сайте лиги.

Александр Овечкин Michael Miller

Овечкин забил гол в матче с «Виннипег Джетс». На его счету 55 очков в 40 матчах сезона — 27 голов и 28 результативных передач.

Второе место с 54 (26+28) очками занимает форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль. Третье — его партнёр по команде Коннор Макдэвид, у которого 53 (19+34) очка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Вашингтон» одержал победу над «Виннипегом» в овертайме со счётом 4:3.

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