Магас, , 08:33 — REGNUM В Ингушетии принято кадровое решение после инцидента в перинатальном центре, где роженица впала в кому во время родов. Женщина находится без сознания с 30 ноября. Глава республики Махмуд-Али Калиматов уволил главного врача медучреждения.

В больнице Mos.ru

«При сложившейся ситуации неизбежно кадровое решение, которое я сегодня и принял. С сегодняшнего дня перинатальный центр возглавит Мадина Хутиева, ранее работавшая врачом Федерального научно-клинического центра детей и подростков ФМБА России», — написал Калиматов в своем Telegram-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее по факту медицинской ошибки, которая произошла в перинатальном центре Ингушетии, была организована проверка Следственного комитета, взял под контроль ситуацию в медучреждении вице-премьер правительства Магомед Евлоев. Он пообещал, что власти привлекут к спасению многодетной матери специалистов лучших клиник России.

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