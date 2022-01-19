Нур-Султан, , 08:33 — REGNUM Правительство Казахстана ведёт переговоры с российской стороной о возможном производстве вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт» в Караганде для ревакцинации жителей страны. Об этом сообщила журналистам глава Комитета санэпидконтроля Айжан Есмагамбетова на брифинге.

Вакцина «Спутник Лайт» Med.ulgov.ru

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«Ведутся переговоры. Сегодня Карагандинский фармацевтический комплекс (КФК) если производил «Спутник V», то есть двухкомпонентную вакцину, то он также может производить и «Спутник Лайт», — сказала Есмагамбетова.

Она сообщила, что пока Казахстан закупил 150 тыс. доз препарата «Спутник Лайт», так как это быстрее, чем произвести его и сертифицировать. Приобретённую вакцину уже доставили из России, до конца недели её должны развести по регионам.

Стоит отметить, что в Казахстане после массовых беспорядков, прошедших в начале января, наблюдается резкий рост темпов распространения коронавируса. Власти страны планируют в течение полугода ревакцинировать около 8 млн человек.

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