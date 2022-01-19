Элиста, , 08:31 — REGNUM В Элисте начала работу горячая линия, оператор которой проконсультирует пострадавших от массовых перебоев энергоснабжения. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Без света Дарья Антонова © ИА REGNUM

Сотрудник кол-центра принимает звонки по вопросу возмещения ущерба, причиненного имуществу из-за скачков электроэнергии, с 14:00 до 18:00 мскдо 27 января по номеру телефона8(84 722)3−80−94. Жителям Элисты расскажут алгоритм действий в период отключения электроэнергии, а также предоставят образцы претензии в ресурсоснабжающую организацию и искового заявления о возмещении ущерба.

ИА REGNUM сообщало, что в январе 2022 года прокуратура Элисты начала проверку частых аварий на электросетях. Сотрудники надзорного ведомства намерены выяснить причины частых аварийных отключений электричества в столице Калмыкии.

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