Москва, 19 января, 2022, 08:31 — ИА Регнум. В Москве в 2021 году число визитов посетителей в офисы «Мои документы» сократилось на 700 тысяч. Это произошло благодаря переводу многих госуслуг в формат онлайн, сообщается на портале мэра столицы.

Mos.ru МФЦ

Столичные власти планируют, что в 2022 году число визитов в МФЦ сократится на 1,3 миллиона посетителей.

В настоящее время на портале mos.ru доступно свыше 380 электронных услуг и сервисов. Онлайн-услугами пользуются более 14,4 миллиона человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве оформить биометрический загранпаспорт с помощью криптокабин теперь можно в 96 центрах госуслуг «Мои документы».

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