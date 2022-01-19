Чита, , 08:29 — REGNUM Власти Забайкальского края похвастались улучшением эффективности теплоснабжения. По словам министра ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкалья Ильи Золотухина, в 2021 году этот показатель улучшился на 20%. Подробности сообщает пресс-служба правительства региона.

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«Основная доля средств, которую используем на подготовку к осенне-зимнему периоду, направлена на поддержание оборудования в работоспособном и нормативном состоянии. Но при этом мы стараемся проводить и такие модернизации, которые несут за собой экономический эффект», — пояснил чиновник.

Илья Золотухин также отметил, что в сравнении с 2020-м годом, регион получил паспортов готовности и актов готовности «несколько больше».

Всего по Забайкальскому краю в 2021 году было приобретено 42 автоматизированных котла на 41 миллион рублей. Их установили в 28 населенных пунктах, 10,5 тысячи забайкальцев получили качественное и надёжное теплоснабжение. Кроме того, благодаря этой закупке эксплуатационные затраты снизились на 21 миллион рублей в год.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нерчинске (Забайкальский край) в ночь на 19 января произошла серьезная коммунальная авария на теплосетях, пришлось отключать котельную на несколько часов.

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