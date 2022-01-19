Кызыл, 19 января, 2022, 08:28 — ИА Регнум. В Туве по итогам 2021 года цены в магазинах выросли в среднем на 7,8%. Лидером по росту цен оказались продукты питания, подорожавшие на 10,7%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Красноярскстата.

Супермаркет

Цены на непродовольственные товары выросли на 6,4%, а стоимость услуг возросла на 5,1%.

По сравнению с ноябрём 2021 года, в декабре продовольственные товары подорожали на 1,4%, непродовольственные — на 0,3%, услуги — на 0,4%.