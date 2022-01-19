Кишинёв, 19 января, 2022, 08:29 — ИА Регнум. В Молдавии в течение суток 18 января выявили 2681 случай заражения коронавирусом в ходе 13 548 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Александр Погожев ИА REGNUM Исследование ПЦР-тестов

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 393 423 носителя SARS-CoV-2. Из них признали выздоровевшими 367 728 человек, в том числе 529 — за последние сутки.

В больницах республики находятся 1345 пациентов с COVID-19, в том числе 90 — в тяжёлом состоянии. С начала пандемии в 10 462 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались. За последние сутки зафиксировали десять таких случаев.

Днём ранее в стране выявили 1783 заражения коронавирусом в результате проведения 8834 тестов. Врачи выписали за сутки 295 человек, умерли восемь пациентов с COVID-19.