Магнитогорск, Челябинская область, , 08:26 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области гражданин Казахстана и три местных жителя осуждены за незаконный сбыт табачной продукции. Об этом сообщает пресс-служба областного УФСБ.

Сигарета

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Эти граждане были пойманы в 2020 году. У них изъяли более 4 млн немаркированных пачек сигарет. Оказалось, что на одном из чердаков у них был офис. Оттуда они распространяли нелегальный товар по всей территории России.

Наконец, Ленинский районный суд Магнитогорска вынес им приговор. Граждане осуждены к трём годам условно, также каждый из них заплатит штраф по 200 тыс. рублей.