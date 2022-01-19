Уфа, 19 января, 2022, 08:31 — ИА Регнум. Заместитель главы администрации Уфы Радмил Муслимов покинул свой пост. Эту информацию подтвердили в пресс-службе городской администрации.

Дарья Драй ИА REGNUM Портфель

«Да, он покинул свой пост, подтверждаем», — сообщили в пресс-службе.

В администрации Уфы Муслимов курировал вопросы строительства и архитектуры.

С 2014 года он занимал должность начальника управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы. В конце 2020 года был назначен на должность заместителя главы администрации города по вопросам строительства и архитектуры.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что заместителем главы администрации Уфы — начальником финансового управления утвержден Рустем Акбашев.