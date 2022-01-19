Варшава, , 08:25 — REGNUM Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау 18 января встретился с одним из лидеров белорусской оппозиции, руководителем белорусского «Народного антикризисного управления» Павлом Латушкой. Об этом сообщает Polskie Radio.

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Сообщается, что на встрече речь шла о ситуации в Белоруссии и о поддержке Польшей демократизации этой страны.

«Варшава поддерживала и будет поддерживать демократическую, сильную и суверенную Белоруссию, а также всю белорусскую оппозицию, которая работает в направлении ее построения», — подчеркнул Збигнев Рау в ходе мероприятия.