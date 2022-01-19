Сеул, 19 января, 2022, 08:24 — ИА Регнум. Первый заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чхве Чжон Гон провел 19 января телефонные переговоры с заместителем госсекретаря США Уэнди Шерман, с которой обсудил ситуацию на Корейском полуострове и другие международные вопросы. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Defense.gov Флаги США и Южной Кореи

По их словам, представители двух стран подтвердили приверженность мирному урегулированию ситуации на Корейском полуострову и скорейшему возобновлению диалога с КНДР.

Стороны также обсудили ситуацию в Иране, Мьянме и на Украине.

Чхве Чжон Мун поделился с американской коллегой итогами своего визита в Вену, где проходили переговоры по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД), а также предложил американской стороне продолжить сотрудничество в вопросе восстановления СВПД и разморозки иранских активов.

Представители Южной Кореи и США разделили озабоченность по поводу сохранения политической нестабильности в Мьянме, а также договорились о сотрудничестве с международным сообществом с целью скорейшего восстановления демократии в стране.

Участники диалога также обсудили сотрудничество в цепочке поставок и договорились о развитии двустороннего альянса.