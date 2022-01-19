Чита, , 08:24 — REGNUM В Нерчинске (Забайкальский край) в ночь на 19 января произошла серьезная коммунальная авария на теплосетях, пришлось отключать котельную на несколько часов. Подробности сообщает пресс-служба правительства региона.

Ликвидация аварии не теплосетях Admin.tomsk.ru

«В ночь с 16 на 17 января произошло понижение давления на котельной. В связи с этим начали поиск порыва. Он был затруднен, потому что теплотрасса подземная, а также у нее отсутствуют лотки, из-за чего вода уходила в землю. Кроме того, был затруднен подход к теплотрассе из-за награмождения смерзшихся бетонных плит», — пояснил министр ЖКХ Забайкальского края Илья Золотухин.

По его словам, в результате оперативно проведенных работ порыв был обнаружен на головной части теплотрассы. Не было другого выхода, как остановить работу котельной.

«Так, один социально значимый объект — детский реабилитационный центр и 42 многоквартирных дома находились без отопления с 17.30 до 00.00. За 6.5 часов удалось ликвидировать порыв. В 00.30 котельная была запущена. На данный момент температура в домах поднимается», — сказал Илья Золотухин.

Министр проверил отопление в детском центре, а также подъездах многоквартирных домов. По его словам, повреждения системы отопления в настоящее время не зафиксировано, температура в зданиях растет.

Как сообщало ИА REGNUM, четыре технологических происшествия зафиксировали в Забайкалье с 27 декабря по 10 января на объектах ЖКХ. Последствия аварий оперативно устранены.

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