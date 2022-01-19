Москва, , 08:24 — REGNUM Посол Индонезии в России Жозе Тавареш встретился с представителями Минэкономразвития России во главе с Натальей Стапран. Об этом посол заявил в своем аккаунте в Instagram.

Индонезия (сс) Prayitno

«На встрече обсуждались различные вопросы, представляющие взаимный интерес, в том числе подготовку к заседанию индонезийско-российской совместной комиссии и промышленной выставки ИННОПРОМ в Джакарте», — говорится в заявлении посольства Индонезии в Москве.

Стороны также обсудили приоритеты председательства Индонезии в G20 и проекты, по которым возможно сотрудничество, в том числе между Россией/ЕАЭС и Индонезией/АСЕАН в рамках G20.

https://www.instagram.com/p/CY3vq2xNCTI/

Как сообщало ИА REGNUM, глава агентства по надзору за продуктами и лекарствами в Индонезии Пенни Лукито одобрила пять вакцин в качестве бустера.

Подробнее в материале: Индонезия одобрила пять вакцин в качестве бустера