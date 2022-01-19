Элиста, 19 января, 2022, 08:24 — ИА Регнум. В 2021 года в Калмыкии зарегистрировано восемь летальных исходов от отравления алкоголем. Для сравнения: в 2020 году зафиксировано семь случаев смерти. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Алкоголь

За год выявлено 13 случаев острого отравления, что на четыре случая меньше, чем в 2020 году. Причиной названо употребление разведенного спирта неизвестного происхождения, а также продукции домашнего приготовления.

В целом с 2013 года отмечается снижение случаев острых отравлений химической этиологии от употребления спиртосодержащей и алкогольной продукции почти в 2,5 раза.