Астана, 19 января, 2022, 08:23 — ИА Регнум. За истекшие сутки на территории Казахстана было выявлено 13 874 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 19 января сообщает минздрав страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным ведомства, в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 1 085 004.

Также сообщается, что в Казахстане за сутки исходов от COVID-19 скончалось 12 пациентов и потому суммарное количество летальных достигло 15 6381.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 7795 человек находится в стационарах, из которых 305 в тяжелом состоянии и 52 подключены к аппаратам ИВЛ.

Отметим, днем ранее в Казахстане за сутки было выявлено 9798 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.