Москва, 19 января, 2022, 08:21 — ИА Регнум. Индекс Мосбиржи 18 января опустился ниже 3500 пунктов, показав рекордный откат с марта-апреля пандемийного 2020 года.

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Так, по итогам основных торгов индекс Мосбиржи составил 3328,94 пункта, снизившись на 6,5%. При этом минимум дня составил 3297,12 пункта. Индекс РТС опустился на 7,3%, до 1367,45 пункта (минимум дня — 1355,25 пункта). Об этом свидетельствуют данные на сайте биржевой площадки. Цены большинства «голубых фишек» на «Московской бирже» упали в пределах 10,7%.

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Отмечается, что это самое низкое значение с весны 2020 года. Тогда во время панического обвала мировых рынков из-за пандемии коронавируса индекс Мосбиржи опустился на 8,28%, РТС — на 11,03%, — показатель, близкий к антирекорду за много лет.

Вместе с тем курс доллара вырос до 76,76 руб. (+0,67 рубля).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов заявил, что многих граждан РФ, которые отнесли сбережения на фондовый рынок, а таких, по его данным, свыше 15 млн человек, в 2022 году ждёт разочарование. Эксперт отметил, что многие станут жертвой паники в периоды обвального падения фондовых рынков минимум на 20−30%.