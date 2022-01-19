Эр-Рияд, 19 января, 2022, 08:21 — ИА Регнум. Сеть «погребальных аллей», растянувшуюся на сотни километров, обнаружили археологи в оазисах Саудовской Аравии. Об этом 18 января сообщает издание Daily Mail.

Археология

Специалисты из Университета Западной Австралии провели масштабное исследование, просканировав территорию в районе оазисов Аль-Ула и Хайбар. Учёные провели аэрофотосъёмку местности, изучили снимки со спутника и поработали на земле.

В итоге было установлено, что сеть «погребальных аллей» тянется на сотни километров, а вдоль них находятся захоронения, которых в общей сложности насчитали около 18 тыс. Гробницы с останками датируются третьим тысячелетием до нашей эры, при этом они очень хорошо сохранились.

Учёные отмечают, что если рассматривать захоронения с большой высоты, то они очертаниями напоминают огромные петроглифы, которые можно принять за очертания инопланетных существ. По мнению ведущего автора исследований, доктора из Университета Западной Австралии Мэтью Далтона, живущие в этих местах люди даже не подозревали о масштабах захоронений и вполне могли использовать «погребальные аллеи» в качестве дорожной сети. При этом жившие много тысячелетий назад в этих местах люди были намного более развиты социально и экономически, нежели это предполагалось ранее.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на севере Китая археологи обнаружили более 400 гробниц, возрастом около трёх тысяч лет.