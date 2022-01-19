Вашингтон, 19 января, 2022, 08:19 — ИА Регнум. Государственный департамент Соединенных Штатов опасается того, что Белоруссия может сыграть роль в «планах России» по эскалации ситуации вокруг Украины. Об этом заявил высокопоставленный представитель ведомства.

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«Россия под предлогом совместных учений может отправить силы в Белоруссию для потенциальной атаки Украины с севера», — цитирует чиновника РИА Новости.

Вместе с тем он не привел доказательств своим утверждениям.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что власти США считают, что Россия может в любой момент напасть на Украину.

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