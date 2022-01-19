Тбилиси, , 08:19 — REGNUM Распространение штамма «Омикрон» в Грузии привело к тому, что количество случаев госпитализации в стране стало сокращаться. Об этом заявил министр здравоохранения республики Зураб Азарашвили.

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Он отметил, что люди чаще лечатся на дому. В связи этим возросла нагрузка на колл-центры, и туда наняли больше сотрудников. В целом ситуация не требует ужесточения карантинных мер, кроме того, возможно, что сроки лечения COVID-19 будут снижены, хотя, это уже недавно сделали.

«Если мы посмотрим на примеры разных стран, мы можем ещё раз это пересмотреть, потому что в США, например, обязательными являются пять дней, а не восемь», — сказал Азарашвили.

Стоит отметить, что 17 января в Грузии смягчили правила карантина и изоляции. Для тех, у кого заражение коронавирусом протекает бессимптомно, сократили срок изоляции с 12 до восьми дней.

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