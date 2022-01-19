Салехард, 19 января, 2022, 08:18 — ИА Регнум. На Ямале белые медвежата Хара и Савэй, которых учёные увезли на вертолётах из вахтового посёлка в естественную среду обитания, вновь вернулись к людям, преодолев 600 километров. Об этом сообщает газета «Красный Север».

Иван Шилов ИА REGNUM Белые медведи

Напомним, в декабре 2021 года двух годовалых медвежат, которые забрели на Харасавэйское месторождение, учёные решили увезти подальше от людей, потому что с возрастом милые мишки станут опасными для людей хищниками. Медвежат чипировали, чтобы за ними наблюдать, дали имена Хара и Савэй, по названию месторождения, перевезли на вертолётах к Карскому морю, оставили им 200 килограммов рыбы на первое время.

Благодаря датчиками слежения учёные зафиксировали, что мишки два дня провели возле корма и отправились в путь. В итоге, преодолев 600 км, через 18 дней медвежата вернулись обратно на месторождение к вахтовикам.

Специалисты управления Росприроднадзора по ЯНАО и НЭЦ «Морские млекопитающие» сейчас решают: повторить попытку с эвакуацией или отправить мишек в зоопарк.