Сухум, 19 января, 2022, 08:16 — ИА Регнум. 130 случаев заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение суток 18 января в ходе 461 исследования. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего, по официальным данным, в медучреждениях республики разместили 165 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 60 человек.

С начала пандемии в Абхазии выявили 39 115 носителей SARS-CoV-2. Из них 33 784 человек признали выздоровевшими, в том числе 223 — за последние сутки. За всё время 577 пациентов с диагнозом COVID-19 скончались, в течение последних суток было два таких случая.

Днём ранее в Абхазии сообщили о выявлении 145 носителей SARS-CoV-2 в результате 555 исследований. Было зафиксировано за сутки три случая смерти пациентов с COVID-19.