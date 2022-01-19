Омск, 19 января, 2022, 08:18 — ИА Регнум. В арбитраж Омской области подано исковое заявление о самобанкротстве крупного поставщика газа — АО «Омскгоргаз». Заявление, в котором фигурирует неподъемный долг в размере свыше 2,53 млрд рублей, пока не принято к производству, передаёт ИА REGNUM.

ИА REGNUM Газ

Иск поступил в суд 17 января 2022 года. Иными лицами в деле проходят управление Росреестра и межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Омской области. Основанием для обращения в суд названы долги — 2 536 594 582,74 рубля.

На 17 февраля 2022 года также назначено заседание по иску «Омскгоргаза» «о взыскании 40 148 300 рублей 47 копеек убытков» с минфина области. Спор слушается с ноября 2021 года.

Напомним, в 2020 году представители АО стали фигурантами громкого уголовного дела о хищении 1,903 млрд рублей у потребителей газа в Омской области. Позднее Генпрокуратура обратилась с иском о взыскании ущерба.