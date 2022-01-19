Уфа, , 08:15 — REGNUM Трех руководителей фирмы осудили за мошенничество в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

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В суде было установлено, что с сентября 2013 года по июль 2017 года трое руководителей ООО «КилСтройИнвест» под видом возведения малоэтажных жилых домов в ЖК «Миловский парк» в Уфимском районе заключали договоры долевого строительства и инвестирования.

Сообщается, что свои обязательства фирма не выполнила, тем самым причинив более чем 1,2 тыс. гражданам и 205 членам жилищно-строительных кооперативов ущерб на сумму порядка 2,4 млрд рублей.

Кроме этого, они привлекли для возведения домов поставщиков стройматериалов, субподрядчиков и заключили с ними договоры инвестирования строительства квартир в счет оплаты оказанных услуг и выполненных работ.

Отмечается, что дома построены не были, в результате чего пяти организациям причинен ущерб на сумму порядка 45 млн рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества и причинения имущественного ущерба путем обмана.

Суд приговорил одного из подсудимых к десяти годам лишения свободы, второй подсудимый получил шесть лет лишения свободы, третий — шесть лет лишения свободы. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима.