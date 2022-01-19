Нукуалофа, , 08:12 — REGNUM В островном государстве Тонга, пострадавшем от извержения вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай и вызванных им цунами, неизвестна судьба 150 человек, проживавших на двух островах в центре архипелага. Об этом со ссылкой на правительство островного государства 19 января сообщает радиостанция Radio New Zealand (RNZ).

Тонга Tony Bowden

Данные воздушного наблюдения, которые спасателям предоставили ВВС Новой Зеландии, зафиксировали, что на островах Манго (50 жителей) и Атата (100 жителей) оказались полностью разрушены все дома. В настоящее время власти не располагают какими-либо данными об уцелевших жителях.

В настоящее время к островам группы Хаапай направлены корабли ВМФ Тонга, доставляющие местным жителям питьевую воду, медикаменты, продовольствие и палатки, для организации временного жилья. Жителей островов Фоноифуа и Номука планируется эвакуировать. Для помощи пострадавшим к берегам королевства следуют военные корабли Австралии и Новой Зеландии, прибытие которых в столичный порт ожидается 22 января.

Как сообщало ИА REGNUM, самолёты с гуманитарной помощью для пострадавших от извержения вулкана до сих пор не могут приземляться в аэропортах Королевства Тонга из-за вулканического пепла и камней, засыпавших взлётно-посадочную полосу.

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