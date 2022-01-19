Кишинёв, , 08:10 — REGNUM Ошибки правительства Молдавии, которое начало работать в августе 2021 года, сначала можно было списать на неопытность, но теперь они перешли вы «хроническую» фазу. Об этом заявил бывший президент республики Игорь Додон на телеканале N4.

Додон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Такого слабого правительства в Молдове ещё не было. Люди не понимают, что происходит, им никто этого не объясняет», — сказал экс-президент.

Додон отметил, что он, будучи президентом страны, каждую неделю публично отвечал на вопросы граждан. Представители текущей власти этого не делают.

Напомним, президент Молдавии Майя Санду добилась, чтобы в июле 2021 года прошли досрочные выборы в парламент республики, в ходе которых победила основанная ей партия «Действие и солидарность». Новый парламент утвердил на пост премьер-министра Наталью Гаврилицу, которую представила Санду, и новых членов правительства.

С тех пор в Молдавии в 2,4 раза выросли цены на газ, а также подорожали услуги ЖКХ и хлеб. Новая власть также повысила пенсионный возраст и ратифицировала Стамбульскую конвенцию, против которой выступает церковь.

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