Кишинёв, 19 января, 2022, 08:10 — ИА Регнум. Ошибки правительства Молдавии, которое начало работать в августе 2021 года, сначала можно было списать на неопытность, но теперь они перешли вы «хроническую» фазу. Об этом заявил бывший президент республики Игорь Додон на телеканале N4.

Иван Шилов ИА REGNUM Додон

«Такого слабого правительства в Молдове ещё не было. Люди не понимают, что происходит, им никто этого не объясняет», — сказал экс-президент.

Додон отметил, что он, будучи президентом страны, каждую неделю публично отвечал на вопросы граждан. Представители текущей власти этого не делают.

Напомним, президент Молдавии Майя Санду добилась, чтобы в июле 2021 года прошли досрочные выборы в парламент республики, в ходе которых победила основанная ей партия «Действие и солидарность». Новый парламент утвердил на пост премьер-министра Наталью Гаврилицу, которую представила Санду, и новых членов правительства.

С тех пор в Молдавии в 2,4 раза выросли цены на газ, а также подорожали услуги ЖКХ и хлеб. Новая власть также повысила пенсионный возраст и ратифицировала Стамбульскую конвенцию, против которой выступает церковь.