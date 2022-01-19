Мехико, 19 января, 2022, 08:09 — ИА Регнум. За минувшие сутки на территории Мексики выявили 49 343 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом, что стало новым самым большим число за весь период пандемии. Об этом 19 января сообщает издание El Universal со ссылкой на данные минздрава республики.

Russian.news.cn Измерение температуры на наличие коронавируса. Мексика

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«В Мексике вновь побит рекорд по суточной заболеваемости COVID-19», — говорится в сообщении

Кроме того, отмечается, что в результате этого общее число выявленных носителей коронавируса в стране стало составлять 4 434 758.

Также сообщается, что на сегодняшний день в Мексике суммарное количество летальных исходов от COVID-19 возросло до 301 789.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущее рекордное число заразившихся за сутки коронавирусной инфекцией (47 113) в Мексике было выявлено 16 января.