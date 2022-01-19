Петропавловск-Камчатский, 19 января, 2022, 08:07 — ИА Регнум. На Камчатке в отношении 38-летнего местного жителя возбужденно уголовное дело по факту угрозы применения насилия в отношении сотрудника полиции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом СУ СКР.

Арбалет

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Подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения и вел себя неадекватно — стрелял из арбалета по стенам квартиры. Отец вызвал наряд полиции. Приехавший на место в составе наряда сотрудник патрульно-постовой службы получил от дебоширы угрозы. Он направил на полицейского арбалет и угрожал ножом.

Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области вынесли приговор мужчине, который укусил за палец полицейского, чтобы избежать медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Житель региона получил два года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.