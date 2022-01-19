Москва, , 08:07 — REGNUM Торги на Мосбирже 18 января открылись повышением по иностранным валютам. Рубль сдал позиции своим конкурентам, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Деньги

Российская валюта сдала позиции на фоне общего укрепления доллара, а также на фоне падения фьючерсов на американские фондовые индексы.

По итогам дня торги по рублевым парам завершились ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 1,07%, до 76,91 руб., евро/рубль — на 0,31%, до 87,10 руб., фунт/рубль — на 0,65%, до 104,58 руб.

Инвесторы выходят из рисковых активов в ожидании ужесточения денежно-кредитной политики со стороны Федеральной резервной системы США. В связи с этим доллар и доходности гособлигаций США активно растут.

Доходность десятилетних бумаг поднялась вечером во вторник выше 1,883% годовых, двухлетних — выше 1% годовых.

Рубль укреплялся 17 января после сообщения европейских СМИ о том, что отключение России от SWIFT не планируется. Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома отверг это утверждение.

Видимо, допускают такие действия. Дополнительное давление на рубль оказывали новости о проведении совместных военных учений России и Белоруссии.

Сегодня, 19 января, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит 88,55. По нефти ближайший целевой уровень $93.

Утренняя сессия открылась ростом по доллару. Пара доллар/рубль торгуется выше 77 рублей. По доллару ожидается умеренное снижение к 76,60 руб.

Для рубля геополитические факторы сейчас на первом месте, поэтому повышение нефтяных котировок и налоговый период лишь сдерживают рубль от чрезмерного ослабления.

Стоимость пятилетнего кредитного дефолтного свопа (CDS), страхующего от дефолта России (CDS), сегодня достигала 175 пунктов против максимальной стоимости 393,3753 (20 января 2016 года).

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