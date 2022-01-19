19 января 2022 | Время чтения 1 мин

Санкт-Петербург, , 09:39 — REGNUM В ночь на праздник Крещения Господня многие жители Петербурга отправились к купелям для традиционных крещенских купаний в проруби.

Купель у Храма святых первоверховых апостолов Петра и Павла Дарья Драй © ИА REGNUM

Молобен у купели храма святых первоверховых апостолов Петра и Павла Дарья Драй © ИА REGNUM

Крест Дарья Драй © ИА REGNUM Освящение купели Дарья Драй © ИА REGNUM

Мужчина окунается в прорубь во время праздника Крещения Господня Дарья Драй © ИА REGNUM

Женщина окунается в прорубь во время праздника Крещения Господня Дарья Драй © ИА REGNUM

Эта традиция не является частью православного культа и не обязательна для верующих, но давно стала одним из непременных атрибутов праздника.

Крещенские купания в городе Сестрорецк Дарья Драй © ИА REGNUM

Крещенские купания в городе Сестрорецк Дарья Драй © ИА REGNUM

Мужчина окунается в прорубь во время праздника Крещения Господня Дарья Драй © ИА REGNUM

Женщина окунается в прорубь во время праздника Крещения Господня Дарья Драй © ИА REGNUM Мужчина окунается в прорубь во время праздника Крещения Господня Дарья Драй © ИА REGNUM

В этом году на территории региона оборудована 21 купель. Рядом с ними дежурят спасатели, врачи, волонтёры, разбиты палатки для переодевания и обогрева, проведено освещение.

Храм святых первоверховых апостолов Петра и Павла в городе Сестрорецк Дарья Драй © ИА REGNUM Крещенские купания в городе Сестрорецк Дарья Драй © ИА REGNUM

Мужчина окунается в прорубь во время праздника Крещения Господня Дарья Драй © ИА REGNUM

Фотокорреспондент ИА REGNUM побывал у крещенских купелей в Сестрорецке и Кронштадте — городах, входящих в состав Санкт-Петербурга. К одной из купелей вместе с другими горожанами пришёл с семьёй музыкант Вячеслав Бутусов.

Вячеслав Бутусов окунается в прорубь во время праздника Крещения Господня Дарья Драй © ИА REGNUM

Вячеслав Бутусов во время праздника Крещения Господня Дарья Драй © ИА REGNUM

Вячеслав Бутусов с семьей во время праздника Крещения Господня Дарья Драй © ИА REGNUM Вячеслав Бутусов во время праздника Крещения Господня Дарья Драй © ИА REGNUM

Как отмечают власти Петербурга, спасатели контролируют не только специально оборудованные купели, но и другие водоемы, куда петербуржцы регулярно приходят для крещенских купаний.

Крещенские купания в городе Кронштадт Дарья Драй © ИА REGNUM

Крещенские купания в городе Кронштадт Дарья Драй © ИА REGNUM

Крещенские купания в городе Кронштадт Дарья Драй © ИА REGNUM Крещенские купания в городе Кронштадт Дарья Драй © ИА REGNUM

Женщина окунается в прорубь во время праздника Крещения Господня Дарья Драй © ИА REGNUM

Мужчина окунается в прорубь во время праздника Крещения Господня Дарья Драй © ИА REGNUM

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