Берлин, , 08:02 — REGNUM За минувшие сутки на территории Германии было выявлено 112 323 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 19 января сообщает Институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава.

Взятие анализа на коронавирус. Германия Raimond Spekking

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По данным института, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 8 186 850.

Также сообщается, что за это же время в Германии от COVID-19 скончалось 239 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 116 081.

При этом уточняется, что на данный момент в стране свыше 7,098 млн человек вылечились от нового заболевания.

Отметим, днем ранее в Германии за сутки было выявлено свыше 36 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.