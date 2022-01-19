Каракас, , 07:58 — REGNUM За прошедшие 24 часа на территории Венесуэлы было выявлено 2090 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что стало новым самым большим числом за все время за все время пандемии. Об этом 19 января сообщила вице-президент страны Дельси Родригес на своей странице в соцсети Twitter.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

В результате этого общее число выявленных в стране носителей коронавируса на сегодняшний день достигло 458 731.

Также указывается, что суммарное количество летальных исходов от нового заболевания в Венесуэле на сегодняшний день составляет 5387.

Отметим, сутками ранее в стране было выявлено свыше 1,6 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.