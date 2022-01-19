Баку, 19 января, 2022, 07:56 — ИА Регнум. В Азербайджане медики в течение 18 января выявили 930 случаев заражения коронавирусом по результатам проведения 8566 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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За время пандемии в республике выявили 627 015 носителей SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшими 609 480 человек, в том числе 7003 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 8994 носителя коронавируса.

Всего в стране зафиксировали 8566 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 12 — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 359 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки в результате 12 044 тестов. Выздоровевшими медики признали 263 человека. Скончались восемь пациентов с диагнозом COVID-19.