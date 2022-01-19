Берлин, , 07:56 — REGNUM Бывшему канцлеру Германии Ангеле Меркель предложили должность в Организации Объединенных Наций. Об этом сообщает агентство dpa со ссылкой на осведомленные источники в ООН.

Ангела Меркель Иван Шилов © ИА REGNUM

По их данным, соответствующее предложение экс-главе немецкого правительства направил лично генсек ООН Антониу Гутерреш. Предполагается, что Меркель может возглавить консультативный орган по общественным благам. Пока согласия или отказа экс-канцлера ФРГ на эту работу не поступало. При этом в ООН считают маловероятным решение Меркель принять предложение генсека организации.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2021 года агентство dpa оценило возможный размер пенсии Ангелы Меркель после ее ухода с поста канцлера ФРГ. Тогда утверждалось, что пенсия Меркель составит около €15 тыс. в месяц.

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