Челябинск, 19 января, 2022, 07:54 — ИА Регнум. В Челябинской области участие в крещенском купании приняли уже 12 200 человек. Об этом сообщает областное управление МЧС.

Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Челябинской области Возле купели в Челябинске

Всего было открыто 77 купелей. Сообщений о происшествиях в МЧС не поступало.

Многолюдно было на озере Смолино в Челябинске. Там порядка 400 граждан окунулись ещё до прихода священнослужителей и освящения иордани.