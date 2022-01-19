В крещенскую ночь на Южном Урале искупались 12,2 тыс. человек
Челябинск, 19 января, 2022, 07:54 — ИА Регнум. В Челябинской области участие в крещенском купании приняли уже 12 200 человек. Об этом сообщает областное управление МЧС.
Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Челябинской области
Возле купели в Челябинске
Всего было открыто 77 купелей. Сообщений о происшествиях в МЧС не поступало.
Многолюдно было на озере Смолино в Челябинске. Там порядка 400 граждан окунулись ещё до прихода священнослужителей и освящения иордани.