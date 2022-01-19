Пермь, 19 января, 2022, 07:53 — ИА Регнум. В Пермском крае после жалоб на отказ минздрава предоставить лекарства двум детям-инвалидам прокуратура провела проверку и обратилась в суд. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лекарства

По данным прокуратуры, специальная комиссия назначила детям ежедневное медикаметозное лечение. Однако минздрав отказался обеспечивать лекарствами.

Чиновники указали на то, что в первом случае дорогостоящий препарат не входил в перечень медицинских изделий, отпускаемых по рецептам при предоставлении набора социальных услуг, утвержденного распоряжением правительства России. Второй случай отказа объяснили тем, что лекарство не зарегистрировано на территории России и не входило в перечень жизненно важных лекарственных препаратов.

При рассмотрении дела в суде требования прокурора об обеспечении детей лекарствами удовлетворили. Судебные решения суда были обращены к немедленному исполнению и детей уже обеспечили лекарственными средствами.