Тбилиси, , 07:52 — REGNUM Адвокаты бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили написали жалобу в Генпрокуратуру, требуя признать политика потерпевшим на основании публикаций видеороликов о его пребывании в тюрьме. Об этом сообщил журналистам представитель защиты Ника Гварамия.

Я на вас жалобу подам... Коллективную! Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию» Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР

По мнению юристов, видео, которые ранее обнародовала пенитенциарная служба, свидетельствуют о «бесчеловечном и унижающем достоинство обращении».

«Нам это (признание Саакашвили потерпевшим, прим. ИА REGNUM) важно для того, чтобы иметь полный доступ ко всем материалам, которые существуют по этому вопросу», — сказал Гварамия.

Он добавил, что не верит в положительный исход обращения в прокуратуру. Поэтому представитель защиты призвал сотрудников Службы государственного инспектора обнародовать все имеющиеся у них материалы с экс-президентом.

Гварамия подчеркнул, что Саакашвили разрешил публиковать «все видеоматериалы, отображающие пытки».

Стоит отметить, что «пытками» Саакашвили он и его сторонники называют перевод экс-президента в ноябре 2021 года в Глданскую тюрьму в Тбилиси. Тогда охрана несла политика в камеру, держа за руки и за ноги. Видео об этом было обнародовано, но экс-президент заявляет, что наиболее жёсткие моменты власти якобы скрывают.

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